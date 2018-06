Militair uit Kruiningen aangehouden na verkoop van gestolen militaire goederen

In Hoeve La Salette in Vogelwaar­de is het nooit saai

12:20 VOGELWAARDE - Het Leger des Heils zit twintig jaar in Hoeve La Salette in Vogelwaarde. Zaterdag is het feest. Locatiemanager Angelo de Bruijn neemt ons mee in het verleden en werpt een blik op de toekomst.