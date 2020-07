Militair uit Hulst aangehouden voor handel in drugs

video Veel rookontwik­ke­ling bij brand in hooischuur Axel

10:41 AXEL - In een schuur van een agrarisch bedrijf aan de Beoostenblijsestraat in Axel is woensdag brand uitgebroken. De schuur stond vol met hooibalen. Volgens de Veiligheidsregio steeg de rook nauwelijks, was er weinig wind waardoor de rook langzaam verspreidde richting Hulst en was in wijde omgeving is te ruiken. De VRZ adviseerde mensen die last hadden van de rook om ramen en deuren te sluiten.