‘Mijn leven heeft twee delen: een voor de emigratie en een erna’

,,In 1985 waren we er al eens, mijn schoonzus is met een Kiwi getrouwd. Toen mijn schoonvader, die daar met zijn vrouw op visite was, plotseling kwam te overlijden zijn we daar een tijd geweest en hebben rondgetrokken door het land. We hebben veel gezien en vonden het erg mooi. Terug in Nederland verloor Emiel na een tijd zijn baan op de grote vaart. Onze zoon was toen vijf. Dat leek ons een goed moment om de knoop door te hakken. Als we het nu niet doen, dan doen we het nooit meer, dachten we.”