MIJN FOTO | ‘Wees blij met een bij’

Stikstof is een probleem in de Manteling en Kop van Schouwen, maar de gebieden gaan niet op slot

In de natuurgebieden Kop van Schouwen en de Walcherse Manteling is stikstof een probleem, maar de provincie zet geen slot op bouw rond die gebieden. Per geval wordt bekeken wat wel en wat niet kan, maar in de meeste gevallen zal het antwoord ‘nee’ zijn.