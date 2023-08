MIJN FOTO | Fenomenaal uitzicht met twee potten goud vanuit het Kop van het Dok

DERDE DIVISIE Het eerste punt van Kloetinge levert aankno­pings­pun­ten op: ‘We hebben een stap gezet’

Een punt gewonnen of twee punten laten liggen? OJC Rosmalen-Kloetinge (2-2) was zaterdagavond een duel van de gemengde gevoelens, maar het leverde de debutant in de derde divisie in elk geval voldoende aanknopingspunten op. ,,We zijn groeiende’’, vond Kloetinge-aanvaller Yasin Ouja.