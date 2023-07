MIJN FOTO | De zon neemt in stijl afscheid van Vlissingen

De bouwwoede is in Terneuzen nog lang niet voorbij

Terneuzen herken je over een jaar of vijf niet meer terug, schreven wij anderhalf jaar geleden. Overal werden immers nieuwe woningen gebouwd. En nog steeds zijn het kranen en bouwvakkers die de stad domineren. Hoog tijd voor een update. Wat is er af, wat bijna en wat komt er nog bij?