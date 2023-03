Mijlpaal voor Walcherse vrijmetselaren: mannen en vrouwen presenteren zich sámen

Vrijmetselarij alleen voor mannen? Niet in Vlissingen. Daar is de vereniging gemengd. En voor het eerst durven de mannen van de Walcherse loges zich met de Vlissingse vrouwen te presenteren.

Je loopt er zo aan voorbij, als je niet beter weet. Maar eenmaal binnen in de Vrijmetselaarsloge, gewoon in de Palingstraat in Vlissingen, gaat er een wereld voor je open. Het pand staat bol van symboliek. Van de deurklink tot de ‘werkplaats’ op de bovenverdieping: overal staan symbolen en alles ademt geheimzinnigheid.

En dan zijn de meeste loges voorbehouden aan mannen. Al zijn er sinds 1893 ook gemengde loges, zoals in Terneuzen en Vlissingen. ,,Maar bij mannenloges kom ik er niet in”, zegt Ria de Klerk van de Vlissingse loge, Terra Maris. ,,Terwijl ik ben opgevoed door een vrijmetselaar, altijd getrouwd was met een vrijmetselaar. Als iemand er veel van weet, ben ik het.”

Niet praten over godsdienst of politiek

Toch heeft De Klerk het voor elkaar gekregen dat er een open avond gaat plaatsvinden van de Vlissingse gemengde loges sámen met de mannelijke loges van Walcheren. Ze gaan zich samen presenteren in de Middelburgse Oostkerk. Een mijlpaal, in de ogen van Ria de Klerk.

Wat vrijmetselarij inhoudt, valt niet in een paar woorden te vatten. Voorzitter Anton Simonis doet een poging: ,,We werken aan Salomons tempel. De ideale wereld. We praten niet over godsdienst of politiek, maar we vergaderen en we doen rituelen. En ja, die zijn geheim. Het is veel leuker als die een verrassing blijven.”

Voor wie het nog steeds niet snapt, maar wel nieuwsgierig is: de open avond vindt plaats op donderdag 16 maart om 20.00 uur in de Oostkerk in Middelburg. Iedereen is welkom en toegang is gratis.

