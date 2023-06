Middelburgse wees politie vorig jaar al op gevaren van Jamel L. vanwege straffen in Engeland en Curaçao

De alleenstaande moeder stapte vorig jaar naar de politie, omdat ze werd bedreigd door de destijds in Middelburg wonende L. Twee keer deed de vrouw aangifte van seksuele intimidatie, stalking en bedreiging met de dood. Ze vertelde de politie doodsbang te zijn en in beide aangiftes (die in het bezit zijn van deze krant) maakte de vrouw expliciet melding van de veroordeling in Curaçao. Ze verwees ook - mét documentatie - naar het vonnis in Engeland.