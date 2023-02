Middelburgse handballer voor het eerst in voorselectie Oranje

Houtepen was al succesvol bij Oranje onder 20 jaar. Op het EK van 2022 was hij van de toonaangevende spelers bij Nederland, dat als derde eindigde.

Sinds afgelopen zomer speelt de Walchenaar op het hoogste niveau in Duitsland, bij TBV Lemgo. Dat hij nu in beeld is bij het grote Oranje, dat in maart twee EK-kwalificatieduels speelt tegen Kroatië, is een nieuwe stap voor hem.