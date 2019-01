Middelburgse draaiorgelman uitgescholden: ‘Soms voel je je minder dan een mens’

Volledig scherm Peter Dekker, altijd positief, met zijn draaiorgel in Middelburg. © Ruben Oreel Al meer dan honderd jaar klinkt er draaiorgelmuziek door de Middelburgse winkelstraten, maar voor hoe lang nog? Peter Dekker had er onlangs slapeloze nachten van, omdat er wat problemen waren rond zijn vergunning voor 2019. Uiteindelijk kwam hij er toch uit met de gemeente. ,,Het contact is goed”, wil Dekker benadrukken.



Toch gaat het leven van de draaiorgelman niet over rozen. Het contact met een aantal andere Middelburgers verloopt soms minder soepel. Agressie, scheldpartijen; Dekker krijgt er steeds vaker mee te maken. ,,Soms voel je je nog minder dan een mens. Maar ik blijf altijd positief. Tegen sommige dingen kun je toch niet vechten. Er zijn mensen die klagen bij de gemeente, maar ik probeer altijd zoveel mogelijk met iedereen rekening te houden en in gesprek te gaan als er problemen zijn. Hopelijk beseffen de haters van het orgel dat ik één van de laatste beroepsexploitanten van Nederland ben die zonder enige vorm van subsidie zijn orgel nog kan exploiteren.”

Bedelaar

Dekker moet zich aan strenge regels houden en mag niet zomaar overal gaan staan. Maar dan nog krijgt de welbespraakte Zuid-Hollander vaak commentaar. ,,Maar goed, van m'n leermeester kreeg ik al te horen toen ik nog jong was: wen er maar aan dat er altijd mensen zijn die vervelend tegen je doen. Dat begon al met klasgenootjes die me uitmaakten voor bedelaar. Maar ik doe niet meer dan m'n boterhammetje op straat bij elkaar scharrelen. Ik hoop dat ik het nog 25 jaar kan volhouden, maar soms heb ik daar wel een hard hoofd in. Ik streef er naar om de enige orgelman van Zeeland te blijven en daarom probeer ik me altijd van m'n beste kant te laten zien. Als mensen me uitschelden, reageer ik daar niet op. Na een interview jaren geleden bij Omroep Zeeland zei iemand een bom op m'n draaiorgel te zullen gooien. Ik heb ook in Den Haag gestaan en daar doen ze wat ze zeggen, hier in Middelburg gelukkig niet”, relativeert Dekker.

Toch deed hij op advies van de gemeente aangifte bij de politie. ,,Maar voor mij hoefde dat niet zo nodig. Ook hoorde m’n vriendin een winkelier zeggen dat hij mij wel even zou doodschieten. Veel mensen weten niet van deze bedreigingen af. Ik heb ook geen zin om elke keer aangifte te gaan doen op het politiebureau. Gelukkig zijn er ook winkeliers waar ik een bak koffie van krijg. Of twee gehandicapte meisjes die me altijd een kus komen geven als ik langskom en een jongetje met Down die het draaiorgel geweldig vindt. Dat geeft me de kracht om gewoon door te gaan.”

Justin Bieber

Dekker, die met zijn draaiorgel ook veelvuldig in het buitenland speelde (‘daar vinden ze het prachtig’), gaat ook met z’n tijd mee. Tegenwoordig klinken er net zo makkelijk nummers van Justin Bieber uit z'n orgel als van Nederlandstalige klassiekers en de klant kan bij hem ‘gewoon’ pinnen. ,,De wereld om je heen verandert, dat merk ik wel in al die jaren. En dat is niet altijd in positieve zin. Maar ik moet door. Ik moet immers m'n kinderen voeden. Het geluid van het orgel heb ik al zachter laten maken, een flinke investering. Maar dat doe ik om de overlast te beperken voor mensen die er niet van houden.”

Dekker is overigens niet de enige die wel eens met een boze buurtbewoner te maken krijgt. ,,Laatst sprak een marktkoopman me aan. Een bewoner had geklaagd dat hij te veel herrie maakt 's ochtends vroeg bij het opzetten van zijn kraam. Maar dat weet je toch als je in de binnenstad gaat wonen? Mensen kunnen steeds minder hebben van elkaar.”

Belasting