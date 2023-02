Middelburgse broers helpen inwoners van Aleppo, waar het leven nu dubbel zo zwaar is

Liza de Wild is gegroeid bij Oranje, Wemelding­se rugbyster gaat na EK naar Nieuw-Zee­land

Liza de Wild (27) is bij het Nederlands rugbyteam flink opgeklommen in de hiërarchie. Bij het EK-duel met Zweden (38-12) was de Wemeldingse flankspeelster zaterdag ‘co-captain’. ,,Helaas had dat wel een trieste aanleiding.”