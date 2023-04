Middelburgers mogen meepraten over asielzoekerscentrum, maar keuze locatie is aan gemeenteraad

Voor een ruime meerderheid van de gemeenteraad dat standpunt onderschreef, werd donderdagavond stevig gedebatteerd. Enkele fracties (VVD en CDA voorop, SGP en SP in mindere mate) vonden dat een groot deel van de Middelburgse bevolking mee mag praten over mogelijke locaties. Maar de meeste partijen vrezen, dan wel weten zeker dat niemand een asielzoekerscentrum in de eigen achtertuin wil als dat centrum ook ergens anders kan worden gevestigd. ‘Gebrek aan vertrouwen’, stelden VVD en CDA; ‘realiteitszin’, riepen de meeste andere fracties. Die meerderheid bepaalde uiteindelijk dat de raad in juli een besluit neemt over de locatie van het azc, waarna omwonenden mogen meepraten over de wijze waarop dat asielzoekerscentrum wordt opgezet en ingericht.