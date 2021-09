Middelburg staat voor lul: studentenkamers vormen schuttingwoord

MIDDELBURG - Een beetje lullig is het wel. De complexen voor studentenhuisvesting in Middelburg zijn nog in aanbouw, maar hebben nu al een bijnaam: de Lul.

Wie het ontwerp vanaf de zuidkant ziet, snapt meteen waarom. De drie gebouwen vormen onmiskenbaar het drieletterwoord. ,,Als je het eenmaal ziet, kun je het bijna niet meer anders zien”, zegt stadsdichter Raymond van de Ven. Hij vroeg er in een bericht op Facebook aandacht voor, nadat een vriend hem op de lettervormen had geattendeerd. ,,Vanuit het centrum gezien is het woord nog in spiegelbeeld, maar niet voor de bewoners van de wijk Dauwendaele in Middelburg-Zuid. Die staan letterlijk voor lul.”

De studentenhuisvesting is ontworpen door Taco Tuinhof van Rothuizen Architecten en Adviseurs. Hij verzekert dat er ‘uiteraard’ geen enkele opzet in het spel is. ,,Dan had ik het wel wat gepolijster ontworpen, maar ik heb er echt nooit bij stilgestaan. Ik doe er verder ook niet moeilijk over, want waar gaat het nou over? Het is wat het is, slechts een scheldwoord. In de preutse jaren vijftig was het misschien nog een issue geweest. Nu is het een kwestie van de schouders ophalen en doorlopen.”

Lange voorgeschiedenis

Het ontwerp kent een lange voorgeschiedenis. ,,Het komt voort uit de stedenbouwkundige uitgangspunten die al ruim twintig jaar geleden zijn bepaald in het rapport van Riek Bakker. Daarbij werd uitgegaan van verschillende hoogtes. Toen was het nog wat abstract, maar geleidelijk is het in overleg met de gemeente steeds concreter geworden: hier een gat, daar wat lager of hoger. Zo ontstaat uiteindelijk zo’n ensemble.”

Quote Wij zijn met gebouwen bezig, niet met dit soort gimmicks Taco Tuinhof, Architect

,,Nu hoor ik tot mijn verbazing hoe je het óók kunt zien. Maar wij zijn met gebouwen bezig, niet met dit soort gimmicks. En hoe erg is het? Het geeft het complex ook wel weer karakter”, zegt Tuinhof, die erop wijst dat het ‘gat’ in de U nog deels wordt gedicht door galerijen. ,,En in een heleboel dingen kun je iets zie als je zou willen. De ene keer is het duidelijker dan de andere keer.”

Nog nooit zoiets gezien

Raymond van de Ven zet daar vraagtekens bij. ,,In wolken kun je alles zien, maar in gebouwen heb ik nog nooit zoiets gezien, behalve nu. Het is letterlijk nogal lullig om het zo te laten.” Hij twijfelt of hij er ook een gedicht aan gaat wijden. ,,Ik ben stadsdichter, dus ik kan me erin mengen. Maar een gedicht moet wel meer zijn dan alleen erop wijzen dat er ergens ‘lul’ staat. Als het te expliciet wordt, is het ook niet meer grappig. Het is dus lastig, maar ik ga het wel proberen. Niet geschoten is altijd mis.”

De studentenhuisvesting aan de Kanaalweg is volop in aanbouw. Er komen 119 appartementen, geschikt voor 236 studenten.

Volledig scherm De studentenhuisvesting aan de Kanaalweg, gezien vanaf het centrum, is in aanbouw. © Dirk-Jan Gjeltema