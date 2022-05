Middelbare scholier in Zeeuws-Vlaanderen neemt alarmpistool mee naar school

Een vertegenwoordiger van de school deed rond 12.15 uur melding bij de politie van een leerling die mogelijk in het bezit was van een vuurwapen. Hij zou het wapen aan enkele leerlingen laten zien hebben. Agenten gingen direct naar de school.

De 15-jarige jongen werd uit de les gehaald, waarna de politie een alarmpistool vond in zijn jas. Hij is door de agenten meegenomen naar het politiebureau, waar hij een verklaring heeft afgelegd. Het wapen is in beslag genomen. De jongen is uitgenodigd voor een OM-hoorgesprek met de officier van justitie, waarna hij te horen krijgt wat zijn straf is.