Middelbare scholen verbieden examenstunts: dagje naar de Efteling is het alternatief

De schoolleiding van de CSW Van de Perre geeft geen toestemming voor stunts, staat in een brief die dinsdag naar ouders is gestuurd. De afgelopen jaren zijn diverse ludieke acties geweest met waterpistooltjes in de school, muziek in de gangen en wc-rollen als slingers. De schoolleiding schrijft daarover: ,,Dit leidde afgelopen schooljaar naast leuke en gezellige momenten helaas ook tot beschadigingen aan het gebouw. Dat is niet passend bij ons beeld van wat een afscheidsfeest zou moeten zijn.”