Mick van Dijke zet streep door WK Mixed Relay en wordt vervangen door tweelingbroer Tim

Voor een Engelse Country Fair in kloos­tersfe­ren hoef je de Noordzee niet over, kom naar Klooster­zan­de

Aan een succesformule moet je niet te veel tornen, vindt penningmeester Ger Groenewegen van de Kerk in Klooster. In en/of om het Hof te Zandekerkje is zaterdag 12 augustus het 13e Bernardusfeest.