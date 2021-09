Michiel en Gijs hielpen hun vader sterven: ‘Hij ging echt vrolijk en voldaan de dood in’

Nu al heimwee naar de 1,5 meter

24 september VLISSINGEN - Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Nog een paar nachtjes slapen en dan mogen we weer. De anderhalve meter afstand behoort dan tot de verleden tijd. Toch: het had ook zijn voordelen, beseffen veel mensen nu. De heimwee is begonnen.