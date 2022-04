Michel Kloeg opent het ene hotel na het andere: ‘Ik denk altijd: what’s next? Mijn vrouw wordt er af en toe gek van’

In 2013 kocht hij zijn eerste hotel. In 2019 volgde het tweede. Sindsdien gaat het hard. De Timmerfabriek is binnenkort al de zesde locatie van zijn Kloeg Collection. Nog vóór de zomer volgen Hotelboot Koningin Emma in Vlissingen en Helder in Renesse. ,,Volgend jaar openen we Sint Joris in Middelburg en De Dokwerker, naast de Timmerfabriek. Tegelijkertijd zijn we begonnen met Britannia in Vlissingen. Dat wordt nummer elf. Belachelijk hè? Maar ik ben er supertrots op. En dan is het jammer dat mijn ouders er niet meer zijn. Ik zou zo graag nog eens met hen bespreken hoe het gelopen is.”