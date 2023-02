Mevrouw Van Heese-Vermeire viert honderdste verjaardag

Auto verstuurt noodsig­naal, maar ligt (gelukkig) helemaal niet in het water

De techniek staat voor niets, maar dat gaat niet altijd helemaal goed. De hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt nadat een melding binnenkwam over een voertuig te water aan de Oesterdam tussen Rilland en Tholen. Achteraf bleek dat de melding was verstuurd door een storing in het veiligheidssysteem van de auto.

13:13