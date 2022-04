Met pijn in het hart weg uit een heerlijk huisje in Oostkapelle

dag huisAchter elk huis zit een verhaal. In Dag Huis vertellen mensen waarom ze hun huis kochten, wat ze er hebben meegemaakt en waarom ze het verkopen. Deze week: Brouwerijstraat 10 in Oostkapelle.

Jullie zijn allebei Zeeuwen?

Mary: ,,Nee, ik groeide op in Schelluinen, een klein dorpje bij Gorinchem. In de jaren 60 kwam ik naar Zeeland, woonde er met mijn eerste man en we kregen drie kinderen. We zijn gescheiden en ik woonde in Vlissingen toen Alewijn en ik elkaar leerden kennen. Alewijn: ,,En ik heb mijn hele leven in Oostkapelle gewoond, ik ben een echte Zeeuw.”

Waar ontmoetten jullie elkaar?

Alewijn: ,,Bij nachtbar ’t Karrewiel in Koudekerke, begin 1984, denk ik. Mary stapte op me af.”

Mary: ,,Ik was gescheiden en ik was met een vriendin op stap. Zij wees naar Alewijn en zei dat hij me wel wat leek voor mij. ,,Nee, die is veel te jong voor mij”, zei ik eerst. Alewijn heeft ook heel bijzondere ogen, die vielen me meteen op. We raakten aan de praat en het klikte meteen.”

Hoe vonden jullie dit huis?

Alewijn: ,,Ik werkte als schilder in de kerk hier in 1986. Een vrouw die er binnenliep vertelde dat ze op de Brouwerijstraat woonde. Ze ging verhuizen naar een nieuw appartement. Huisjes aan deze oude straat zijn zeer gewild, ze komen zelden vrij. Ik ben meteen achter dit huis aangegaan. Ik kwam erachter dat het een huurhuis was en dat de eigenaar er wel vanaf wilde. Omdat ik hier ben geboren en getogen, had ik een streepje voor. De eigenaar gunde mij dit huisje. ik kon het kopen.”

Jullie hebben veel gedaan aan het huis?

Mary: ,,Ja, ontzettend veel. Boven waren vier kleine slaapkamers. We hebben van twee slaapkamers één heel grote gemaakt. Van een andere kamer maakten we een ruime badkamer met een lekker ligbad en er is nog een logeerkamertje. De douche op de begane grond haalden we weg, daardoor konden we één grotere woonkamer maken. Er waren beneden toen twee kamertjes en een douche, dat was krap. Ook de voorgevel pasten we aan. Er zat een groot raam in, dat paste niet bij zo'n huis van rond 1900, dus toen kwamen er twee ramen en luiken.”

Alewijn: ,,Ik was 36 toen we het kochten, ik heb er heel veel tijd en energie in gestoken. Het is heel mooi geworden. Maar als ik alleen al dénk aan onderhoud, word ik al moe.”

Volledig scherm De voorgevel is ontzettend vaak gefotografeerd door toeristen, vertelt Mary. Het huis is volgens de makelaar prima onderhouden. Het pand heeft een woonbestemming. Het huis mag niet als vakantiehuis gebruikt worden. © Dirk-Jan Gjeltema

Zoveel geklust, dat duurde wel lang zeker?

Alewijn: ,,Drie jaar waren we bezig, denk ik, we hebben ook meteen dakkapellen gezet en ik heb alles geverfd. De kleuren zochten we samen uit, we houden van sprekende kleuren.

Mary: ,,Je ziet veel groentinten en de badkamer is blauw. Ik hou van gezelligheid in huis, ben ook dol op prulletjes en bloemetjes.”

Het huis is helemaal naar jullie zin, waarom verkopen jullie het?

Mary ,,Ik ben minder goed ter been, de trap op naar onze slaapkamer, gaat niet altijd makkelijk. Een badkamer met een bad is heerlijk, maar ik moet er niet aan denken dat ik ooit val. We vonden het tijd voor een seniorenwoning. We willen een gelijkvloers appartement gaan huren in woonzorgcentrum Egelantier.”

Alewijn: ,,We staan op de wachtlijst, je weet niet hoe lang dat precies duurt. De oplevering van dit huis kan dus even duren, dat gaat dan in overleg. We blijven in Oostkapelle, het is heerlijk wonen hier, binnen twee kilometer sta je op het strand. We huren ook een standhuisje, daar genieten we echt van.”

Mary: ,,Ik zal dit huis waar we al 36 jaar wonen wel missen. Ik had wel wat slapeloze nachtjes toen we net hadden besloten om te verkopen. Maar je moet ook verstandig zijn. We worden allebei niet jonger en een fijn appartement zonder trappen is gewoon veel handiger voor ons.”

Volledig scherm De blauwe badkamer in het huis aan de Brouwerijstraat 10 in Oostkapelle © Dirk-Jan Gjeltema