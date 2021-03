Met Pasen zal er wel geen plekje meer over zijn. Ook zonder de Duitsers en mét avondklok.

Ruimtege­brek? Zeeuwse scholen pakken het creatief aan

26 maart De middelbare scholen zijn dan wel weer een beetje open, het valt lang niet altijd mee om in coronatijd toetsen te doen, of lessen te volgen en 1,5 meter afstand te houden. Scholen wijken daarom uit naar bijzondere plekken. Wat te denken van een kerk, een voormalig kantoor of een muziekgebouw. Of, zoals in Zierikzee, een sportcentrum. Waar normaal sporters zweten, zweten nu scholieren peentjes.