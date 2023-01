Met het eten van hart, lever en schapenvet betuigen Veerse smulpapen hun liefde voor Schotland en dichter Robert Burns

Groene studenten maken het terrein van de stoomtrein een stukje mooier: ‘Hoop op blijvende samenwer­king’

Als de Stoomtrein-Goes Borsele (SGB) in april de poort van haar terrein in Goes weer openzet, ziet het weer een stukje fraaier uit. Mede dankzij de inzet van studenten van Scalda Groen.

27 januari