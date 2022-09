Met Family is De Kampanje in Terneuzen vol, maar het bouwen op de Kop van de Noordstraat is nog niet klaar

Daar keken heel wat mensen naar uit. Dat bleek al in juni, toen de Axelse familie Luitjens een crowdfundingsactie op poten zette om hun tweede restaurant (na Axel) goed te kunnen lanceren. Binnen tien uur was er met een simpele oproep via sociale media 385.000 euro opgehaald. Toch duurde het nog even voordat het restaurant in Terneuzen de deuren opende, door vertraging in de levering van materialen.