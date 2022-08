Met enorme bergen steenkool vangt North Sea Port verbod op invoer uit Rusland op

De problemen met vechtende Belgen zijn verdwenen in zwembad Koewacht: ‘Niks, nada, noppes gebeurd’

KOEWACHT - Drie jaar geleden waren er verschillende incidenten in het zwembad van Koewacht. Inmiddels is de rust teruggekeerd. De strenge maatregelen die de gemeente Terneuzen heeft getroffen, hebben effect. ,,Sinds we open zijn is er niks, nada, noppes gebeurd.”

11 augustus