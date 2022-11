Met Dust in Breskens krijgt Zeeuws-Vlaanderen weer een megadisco

Het is alweer dik tien jaar geleden dat de Joy in Cadzand, de laatste megadisco in de streek, de deuren sloot. Wie graag uitgaat in enorme danspaleizen, moest toen sowieso de grens over. Maar nu niet meer. Mike van den Heuvel (33) en Frank de Krijger (57) openen in het voormalige kartcentrum op bedrijventerrein Deltahoek in Breskens een joekel van een club; de grootste discotheek van Zeeuws-Vlaanderen.