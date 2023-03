Met dit nieuwe systeem kan de Veiligheidsregio rampen beter en sneller bestrijden

Goese Lyceum Oranjeweg wil onvoldoen­de graag nuanceren

De onderwijskwaliteit op havo en vwo op het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg is onvoldoende volgens de Onderwijsinspectie. De school kreeg dat rapportcijfer, in concept, al in december. De school belooft beterschap, dat moet ook wel, de inspectie wil het komende jaar kwaliteitsverbetering zien.