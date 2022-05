Met de dijk om de Hedwigepolder wordt ook het vertrouwen van de Zeeuwen afgegraven

De laatste in de rij was afgelopen vrijdag de minister voor Natuur en Stikstof. Net als haar collega's en voorgangers komt ook zij aanzetten met de kronkel in de wet die het mogelijk maakt van giftige chemicaliën vergeven water over schone poldergrond te laten stromen. Na het afgraven van de dijk verandert land- in waterbodem. Dan is er wettelijk geen bezwaar dat de verdronken Hedwige net zo vervuild wordt als de aangrenzende buitendijkse gebieden.