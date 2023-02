Met de deelfiets van en naar school: ‘Vervoer mag schoolkeuze niet in de weg zitten’

,,Het is sowieso een betere fiets. En je weet zeker dat hij er staat. Dat is met je eigen fiets altijd maar afwachten”, lacht de 17-jarige Leonard de Leeuw, zittend op een spiksplinternieuwe deelfiets. Hij is mbo-student van het Hoornbeeck College in Goes. Dagelijks neemt hij in zijn woonplaats Krabbendijke de trein naar Goes. Voor het laatste stukje van het station naar school heeft hij een oude fiets.