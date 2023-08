Met de bus langs exposities en optredens op Noord-Beveland

Zes verschillende kunstenaars hebben voor ieder Noord-Bevelands dorp een kunstwerk gemaakt. De inspiratie voor deze kunstwerken hebben ze gehaald uit gesprekken met inwoners van de dorpen. Een ander speciaal project is 25 maal 25x25. Voor dit project hebben deelnemers aan kunstspoor een klein kunstwerkje gemaakt van 25x25 cm. Al die kleine werkjes samen vormen weer een 25-luik die tijdens kunstspoor te zien zijn in galerie Maan in Kortgene. De werkjes worden tijdens de kunstmanifestatie verkocht en de opbrengst komt ten goede aan volgende edities van Kunstspoor.

Muziek tijdens kunstspoor

Naast de speciale activiteiten zijn dit jaar weer 28 verschillende locaties geopend waar beeldende kunst te zien is. Bijvoorbeeld in de Zeeuwse Oase in Kats, bij verschillende galeries en bij Land- en Zeezicht waar de groepstentoonstelling van Kunstkring Noord-Beveland te zien is. Deze kunstroute is geopend tijdens twee weekenden (19 en 20 augustus en 26 en 27 augustus). Tijdens deze weekenden is er ook op verschillende plaatsen muziek. Naast de kunstspoorroute op de zaterdag en zondag is er op voorafgaande twee vrijdagavonden een culturele fair. Daar presenteert cultureel Noord-Beveland zich aan het publiek. Er zijn onder meer optredens en tentoonstellingen. Deelnemers kunnen op eigen gelegenheid gaan kijken of zich laten vervoeren door de (gratis) bus.