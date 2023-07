Met Danique Tolhoek binnen de lijnen pakt Oranje onder 19 halve finale-plaats op het EK

MET VIDEO Invalster Danique Tolhoek heeft op EK maar tien minuten nodig om te scoren

Voetbalster Danique Tolhoek heeft dinsdagavond met Oranje onder 19 op het Europees kampioenschap met 0-3 gewonnen van België. De Kapelse viel in Leuven een kwartier voor tijd in en had daarna niet veel tijd nodig om zich te laten gelden.