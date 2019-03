Met Captain Zeppos per vrachtschip naar New York

Kapitein Zeppos was een Vlaamse tv-held uit de tijd van Swiebertje. Het is ook de naam van een eetcafé aan het Mechelseplein in Antwerpen, tegenover de plek waar Van Bree zijn bedrijf opstartte. Dat idee kreeg hij tijdens een fietstocht langs de Schelde naar het polderdorp Lillo. ,,Ik zag een vrachtschip voorbijkomen. Een Filipino aan boord zwaaide naar mij. Ik wilde hem vragen hoe het leven op zo'n schip is. Hoe lang hij al onderweg was, waar hij vandaan kwam. Ik zocht naar een manier om met zo'n schip mee te kunnen varen.”

Red Star Line Museum

“Daarna bezocht ik in Antwerpen het Red Star Line Museum. Hoe de mensen vroeger van Antwerpen naar New York reisden, dat maakte een diepe indruk op mij. Toen wist ik het zeker. Ik wilde met een schip naar New York. Het was een fantastische reis. De ervaring was overweldigend, onbeschrijfelijk, met niets te vergelijken. Daarom wil ik nu ook andere mensen die kans geven."

Een vrachtschip is geen cruiseschip. Van entertainment is geen sprake, toch? ,,Op zo'n schip valt niets te beleven. Maar je kan er wel alles doen. Ik heb er heel veel foto's genomen, gefilmd en gelezen. Je zit daar afgesloten van alles en iedereen. De meeste schepen hebben wel een ruimte voor recreatie, een sauna of een zwembad. En het eten aan boord is heel goed. Na de kapitein is de chef-kok de belangrijkste persoon aan boord. Dat is normaal. Als je maandenlang onderweg bent, is het eten zeer belangrijk.”

Monniken in een abdij

Op een vrachtschip wordt gewerkt. Loop je er niet in de weg van de bemanning? ,,Nee, die bemanning zie je meestal niet. Je komt die wel in de gang tegen, zelfs op weg naar hun kajuit. Ik denk dat ik hun leven aangenamer maak door passagiers binnen te brengen. Ik vergelijk de bemanning met monniken in een abdij. In een abdij is er volgens mij weinig belangstelling voor wat de monniken elke dag doen. Een buitenstaander bekijkt dat helemaal anders. Ik maakte op het schip mee dat de eerste officier tijdens een rondleiding werd overstelpt met vragen. Iedereen voelt toch graag waardering voor zijn of haar werk? Op het dek ontmoet je wel de andere passagiers. Maar vergelijk dat met het stadsleven. Je kan met elkaar praten, je kan elkaar ook voorbijlopen. Je weet dat je elkaar wat ruimte moet geven. En er is daarvoor heel veel plaats op het dek.”

De Antwerpse haven bij Lillo.

Dus iedereen mag gewoon mee aan boord? ,,Je moet wel een doktersattest voorleggen en niet te oud of te jong zijn. Er is een screening bij de douane. Drugs en alcohol zijn niet toegelaten. Aan boord moet je de regels volgen, dat is vanzelfsprekend."

Oceaan

Vanaf 1 april (nee, dit is geen grap) vaart Zeppos uit. Joris Van Bree kreeg al aardig wat aandacht in de Vlaamse media. Goed voor veel belangstelling? ,,De eerste passagier heeft al toegezegd. Die mevrouw vaart ook van Antwerpen naar New York, een reis die veertien dagen duurt waarvan zes dagen alleen maar oceaan.”



Van Bree beschrijft zijn reis van Antwerpen naar New York. ,,Pure onthaasting, weg van de sociale media, veel tijd om na te denken en soms jezelf tegenkomen. De traagheid en de weidsheid en toch onderweg zijn. Dat werkt enorm inspirerend.”

Vrachtschepen in de Antwerpse haven.

Waarna je uiteindelijk arriveert, is dat niet het mooist? ,,We waren met zes mensen op weg, onderweg zijn er vier van boord gegaan. Ik stond bij de aankomst dus alleen met een Amerikaan op de brug op een schip van 300 meter. Plots doemt dat Vrijheidsbeeld dan op. Het was waanzinnig, dat pakte mij echt."

Een reis met een vrachtschip kost ongeveer honderd euro per dag. Je kan kiezen voor een reis van zes tot 119 dagen naar meerdere bestemmingen.