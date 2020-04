Met bonzend hart richting Belgische grens: ‘Donderdag begon het gedonder, dan word je boos’

Nationaal bekende bakkerij in Belgisch Koewacht opent afhaalpunt in Nederlands Koewacht

31 maart KOEWACHT - De via het NOS Journaal zelfs landelijk bekend geworden bakkerij in Belgisch Koewacht heeft speciaal in Nederlands Koewacht een afhaalpunt geopend. Nederlandse klanten hoeven daarmee niet meer buiten bij de gesloten Belgische grens, met zicht op de bakkerswinkel, hun bestellingen te doen.