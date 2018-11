Mestvergister niet naar een andere plek in Reimerswaal

Engie wil in de Bathpolder bij Rilland een biocentrale bouwen die voor zo'n 12.000 huishoudens groen gas opwekt door mest en andere plantaardige en dierlijke reststromen te vergisten. De centrale komt tussen de kassen te staan. Twee tuinders, een paprika- en veldslakweker, zijn mordicus tegen het plan. Ze vrezen besmetting van gewassen, al stelt Engie dat deze zorgen ongegrond zijn . Een aantal omwonden is bang voor stankoverlast.

De gemeenteraad van Reimerswaal trok zich de zorgen aan en stelde in september voor om Engie een andere plek aan te bieden. Nu is gebleken dat het niet mogelijk is om een locatie te vinden die aan alle technische eisen voldoet en waar Engie binnen hetzelfde tijdsbestek als in de Bathpolder (waar het bestemmingsplan al de bouw van een biocentrale toestaat) aan de slag kan.