MEROL is veel meer dan alleen de zangeres die over seks zingt

In De Spot in Middelburg is tijdens PopMonument een optreden van MEROL, artiestennaam van de 31-jarige Nederlandse zangeres en songwriter Merel Baldé. Na haar doorbraak in 2018 met de single Lekker Met De Meiden verkocht ze begin 2019 razendsnel vier keer Paradiso uit en volgde er een uitverkochte clubtour door Nederland en België. Als kers op de taart won ze aan het eind van dat jaar met het lied Hou Je Bek En Bef Me de 3voor12/3FM Song van het Jaar Award. In een interview bij VPRO 3voor12 geeft ze aan blij te zijn met haar bekendste nummer, maar ook los te willen komen van haar imago als zangeres die alleen maar over seks zingt. ,,Ik ben trots op Hou je Bek en Bef Me, maar ik ben veel meer dan dat.”