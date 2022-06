Merel uit Zierikzee: ‘Het ging zo snel, ik stond helemaal te shaken’

poll Zeeland maakt zich op voor Concert at Sea: ‘Maar we profiteren er geen cent van’

SCHARENDIJKE - Over minder dan een week is het Concert at Sea, en verandert de anders zo relaxte Brouwersdam in één groot evenemententerrein. Op Schouwen-Duiveland zijn ze de drukte inmiddels wel gewend. Sterker nog: het mag best iets drukker.

