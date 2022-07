Mensensmokkelaar veroordeeld tot dertig maanden cel

Zeven verdachten langer vast voor record­vangst cocaïne via haven Vlissingen

ZWOLLE - Zeven verdachten, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken waren bij de grootste drugssmokkel via de haven van Vlissingen, blijven in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Zwolle maandag bepaald.

11 juli