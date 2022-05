Menselijke fout: tientallen al betaalde rekeningen voor grafrechten op de mat

Wethouder Frank van Hulle moest haar het antwoord schuldig blijven en kon pas een dag later uitleg van zaken geven. Woensdagavond, tijdens de vergadering van de raadscommissie Omgeving, wist hij te vertellen dat er de afgelopen week per abuis 93 rekeningen de deur uitgegaan zijn, rekeningen die al lang betaald waren. ,,Het betreft allemaal gevallen van begrafenis of uitvaarten. Denk aan grafrechten dat soort zaken. Heel pijnlijk. Voor zover we konden nagaan was het een menselijke fout, waardoor uiteindelijk een verkeerde selectie naar de printer is gestuurd. We hebben kunnen achterhalen wat er fout is gegaan en daarom kunnen we voorkomen dat het nog eens zal gebeuren.”