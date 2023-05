Meisje overlijdt bij ongeval met kampioenswagen VV Yerseke

Thomas Vuerinckx sprint naar de winst in eerste etappe Internatio­na­le Junioren Driedaagse

De eerste etappe van de SPIE Internationale Junioren Driedaagse is gewonnen door de Belg Thomas Vuerinckx. De 17-jarige renner van Acrog-Balen was na een rit van 102,3 kilometer de snelste van het peloton in de massasprint in Axel. De Australiër Oscar Chamberlain en de Fransman Matys Grisel (beiden AG2R Citroën U19 Team) maakten het podium compleet.