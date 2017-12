Meisje (8) overleden na ongeluk in Krabbendijke

In de toekomstige Zwinregio is het heerlijk onthaasten

13:42 OOSTBURG - Over vijftig jaar is de Zwinregio een zogenaamde ‘blue zone’; een rustige, welvarende en gezonde regio. Een ‘onthaastingsgebied’ aan de rand van de Vlaamse stedenzone. Dat voorzien de leden van denktank New Babylon 3 in het toekomstmanifest dat de groep onlangs publiceerde.