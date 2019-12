Megavangst in haven Vlissingen: 1200 kilo cocaïne tussen bananen

Discussie parkeerbe­leid Hulst nadert ontknoping

11 december HULST - Zonder parkeertijdstress in de Hulster binnenstad shoppen of niet meer op je horloge hoeven kijken tijdens een bezoek aan oma. Dat kan als de maximale parkeerschijftijd blijft wat die nu is; vier uur. Maar wie in de Hulster gemeenteraad steunt het CDA hierin?