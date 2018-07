Megaschip met recordruimte voor 21.000 containers op de Westerschelde

Inbrekers vervoeren buit in OLA-vuilnisbak­ken door Nieuwvliet

15 juli NIEUWVLIET - Inbrekers hebben zondagochtend frisdrank, bier, een geluidsinstallatie en een geldbedrag gestolen van een bromfietsverhuurbedrijf aan de Zeedijk in Nieuwvliet. De buit is vermoedelijk vervoerd in OLA-vuilnisbakken.