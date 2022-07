Mega-investering in Hansweertse dijk is voorbode van wat Zeeland nog te wachten staat

Met video Afrikaanse reuzenslak teistert Florida (en doet het ook uitstekend bij reptielen­zoo Iguana in Vlissingen)

VLISSINGEN - Reptielenzoo Iguana in Vlissingen heeft een stuk of 76 Afrikaanse reuzenslakken in huis. De vraatzuchtige slak is in Florida een plaag en tot staatsvijand verklaard.

5 juli