Meeuwen terroriseren Vlissingse binnenstadsbewoners: ‘Ze krijsen dag en nacht, ik doe geen oog meer dicht’

Video Koninklijk overnach­ten op PSD-boot, inclusief erwtensoep en broodje kroket

19 augustus VLISSINGEN - Koninklijk overnachten in een voormalige PSD-boot. Binnenkort wordt het mogelijk in de Dokhaven in Vlissingen. De Koningin Emma wordt momenteel gerestaureerd en omgebouwd in Vlissingen-Oost, waarbij kosten noch moeite worden gespaard. Zelfs de klassieke erwtensoep en het broodje kroket keren terug aan boord.