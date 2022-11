Meeste vaste Zeeuwse priklocaties nog maar één dag in de week open

Doortrapte oplichter krijgt 2,5 jaar cel voor beroven tientallen Zeeuws-Vlaam­se bejaarden

Volgens de rechtbank in Breda is Ruben G. (25) uit Assen een doortrapte oplichter. Omdat hij bij zo veel, met name Zeeuws-Vlaamse, bejaarden geld aftroggelde door zich voor te doen als bankmedewerker krijgt hij dertig maanden cel. In totaal maakte G. 28 slachtoffers in de tweede helft van vorig jaar.

22 november