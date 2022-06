Meerdere gewonden na windhoos op Schouwen-Duiveland, vier daken van huizen gewaaid in Zierikzee

In Zierikzee waaiden daken van huizen en vielen bomen om. Een huis aan de Calandweg stortte gedeeltelijk in. Brandweer en andere hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

In De Kanterlaan liggen overal brokstukken. Op het Havenplein en aan het Havenpark zijn bomen naar beneden gekomen. Het terras van eetcafe de Banjaard aan de Nieuwe Haven ligt overhoop. Mensen kwamen geschokt hun huizen uitrennen. De grootste ravage is aan de Calandweg. Daar waaiden van meerdere woningen het dak er af.

De windhoos werd voor het eerst gezien bij Burghsluis rond het middaguur. Daarna werd ie ook verschillende keren gefotografeerd en gefilmd boven Zierikzee. Naast de windhoos trokken ook felle regen- en onweersbuien over Zeeland. De brandweer en ambulance zijn ingezet in Zierikzee om de schade op te nemen. Hulpverleners nemen de eerste schade op en ontfermen zich over de gewonden. De Veiligheidsregio heeft grip 1 afgekondigd.