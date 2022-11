Meer ruimte voor Oekraïense vluchtelingen in Schoondijke

In het pand worden nu al vluchtelingen gehuisvest. De nieuwe groep kan in een andere vleugel komen. ,,We zien dat de stroom vluchtelingen uit Oekraïne aanhoudt", zegt burgemeester Marga Vermue, ,,en zijn blij dat we hen een plek in onze gemeente kunnen aanbieden.” Maximaal 76 vluchtelingen kunnen terecht in het pand, waar eerder arbeidsmigranten waren gehuisvest.