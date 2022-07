Meer patiënten met corona in Zeeuwse ziekenhuizen

In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel elf patiënten met corona. Twee van hen liggen op de intensive care. Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen heeft de laatste dagen enkele patiënten uit de regio Rijnmond overgenomen en verpleegd.

De actuele stand van zaken in Zeeland: twee patiënten op de verpleegafdeling en één op de intensive care in Terneuzen en zeven op de verpleegafdeling van het Adrz in Goes en ook één patiënt op de intensive care. Vorige week hadden beide ziekenhuizen geen enkele patiënt op de intensive care.

Ziekenhuis Zorgsaam voegt eraan toe dat het aantal patiënten dat is opgenomen met corona sterk wisselt. ,,Ze blijven soms maar even. Het wisselt per dag. Maar nog geen hoge aantallen. Gelukkig.”

Het aantal Zeeuwen dat positief test op corona bij een GGD-teststraat is ten opzichte van vorige week flink toegenomen. Tussen 29 juni en 5 juli kwamen er 826 positieve testuitslagen binnen bij het RIVM. In de laatste week van juni was het aantal positieve tests nog 598. Hoeveel Zeeuwen precies besmet zijn met het coronavirus is onduidelijk. Het landelijk advies is namelijk om bij klachten een thuistest te doen. Dat geldt overigens niet voor iedereen. Zorgmedewerkers, inwoners van een verpleeghuis of ouderen die naar een dagbesteding gaan, krijgen het advies om altijd naar een teststraat van de GGD te gaan.

Vaccinaties

De GGD Zeeland adviseert met het oog op het groeiend aantal besmettingen dat iedereen die nog niet al zijn vaccinaties heeft gehad deze alsnog te komen laten zetten. De kans om ziek te worden door corona is kleiner, omdat mensen met een vaccinatie beter beschermd zijn. GGD Zeeland biedt op tijdelijke pop-up priklocaties vaccinaties aan bewoners van 12 jaar en ouder aan. Deze vaccinatiemogelijkheden komen bovenop de prikstraten die er al zijn in de regio. Als er in het najaar een nieuwe campagne komt - minister Ernst Kuijpers heeft de GGD’en opdracht gegeven zich voor te bereiden - dan kunnen mensen die dan binnen de doelgroep vallen in het najaar een vaccinatie laten zetten.

Landelijk werden de afgelopen week 39.283 positieve testuitslagen gemeld aan het RIVM. Dat is een stijging (+15%) ten opzichte van de week ervoor (34.145 positieve testen). Een stijging was te zien in alle leeftijdsgroepen en in alle veiligheidsregio’s. Het aantal opgenomen patiënten met corona steeg (520 patiënten ten opzichte van 437 vorige week), een stijging van 19%. Het aantal nieuwe coronapatiënten op de IC daalde van 32 naar 24 (-25%).