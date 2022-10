Meer nieuwe studenten kiezen voor HZ

streektaal TomTom, ons kunne nie zonder

È julder ’n TomTom in de auto? Wulder wè, ons kunne nie zonder. M’n aode ’n otèl in ’t zuden van Belhië in de Ardennen. ’t Is dae prachtig, midden in de bossen, mâ ’t durpje is zô klein, ’t stae nie op de meêste kaerten. Ik wete nie of m’n d’r oôit waere gekomme zonder TomTom, want ons bin meraekels goed in verkeerd riejen. Dan zaahe m’n aoltied: gae mit Blom in je mot weerom.

