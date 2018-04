Meer huizen verkocht in Zeeuws-Vlaanderen, minder in rest provincie

Rondje Kreek in Terneuzen laat op zich wachten

10:22 TERNEUZEN - Het Rondje Kreek waarmee om de hele Otheense Kreek in Terneuzen kan worden gewandeld en gefietst, laat nog op zich wachten. De aanleg van een extra voetgangers- en fietsersbrug naast de Kraagbrug in de N290 (Terneuzen-Zaamslag) is niet eerder dan in 2021 voorzien.