Meer dan twee miljoen glasaaltjes uitgezet in de Zeeuwse wateren

BRUINISSE - De Zeeuwse wateren zijn ruim twee miljoen glasaaltjes rijker. Het merendeel van de jonge paling -zo'n 1,3 miljoen stuks- werd woensdag uitgezet in de Grevellingen. Het restant werd verdeeld over het Veerse Meer, de Braakman en Otheense Kreek.

De aal is gevangen in de monding van de Loire, onderweg van hun geboorteplek in de zesduizend kilometer verderop gelegen Sargassozee. Ze gaan op zoek naar zoet water om verder op te groeien, maar raken vaak niet langs de dijken en andere waterkeringen. De Europese landen hebben elkaar verplicht jonge paling te vangen en uit te zetten. in Nederland gebeurt dat onder de vlag van de stichting Duurzame Palingssector (Dupan).

De aal die woensdag in Zeeland overboord ging, werd voor zo'n honderdduizend euro gekocht van Franse vissers, vertelt projectleider Magnus van der Meer. ,,Ze komen van zee, dus zoeken nu eerst een plekje om even te wennen aan het binnenwater. De bedoeling is dat ze hier opgroeien. We hopen natuurlijk dat er veel overleven en de eersten van deze groep na een jaar of vijf teruggaan naar Sargassozee om te paaien. En sommigen zullen hier 25 jaar of langer blijven."

Dupan doet dit sinds 2010; om de twee jaar in Zeeland en Friesland en tussentijds in de randmeren. Het effect laat zich lastig meten, aldus Van der Meer. ,,Wel horen we uit de gebieden waar de glasaal de afgelopen jaren is uitgezet dat het goed gaat met de palingstand. In heel Nederland zie je wel wat verbetering, is toch globaal de indruk."

Van iedere paling die aan de consument wordt verkocht, gaat overigens een deel van de opbrengst naar Dupan. Van der Meer: ,,Dus ook als je een palinkje eet draag je een beetje bij aan de uitzet."